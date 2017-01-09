У КПВВ “Новотроїцьке” прикордонники виявили партію тютюнових виробів

Сьогодні прикордонники Донецького загону, спільно з представниками фіскальної служби, завадили переміщенню через лінію зіткнення партії сигарет.

Під час здійснення поглибленого огляду транспортного засобу марки Hyundai правоохоронцями виявлено cхованку під килимком багажного відділення. Таким чином, 33-річна громадянка України, з порушенням правил переміщення, мала намір доправити цигарки до непідконтрольної території. Попередня сума оцінки товару складає майже 12 тис. грн.

Порушника, автомобіль та виявлені сигарети передано співробітникам ДФС.

Ще одну автівку прикордонники та представники фіскальної служби зупинили у КПВВ “Новотроїцьке”. Щоб доправити яловичину до окупованої території чоловік спробував приховати його в конструктивних особливостях транспортного засобу.

Автомобіль та вилучений вантаж передано представникам фіскальної служби.