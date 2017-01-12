В КПВВ "Марьинка" пограничники обнаружили у украинца 580 патронов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда обнаружили 580 патронов различных калибров, которые гражданин Украины пытался переместить через линию разграничения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" при осмотре автомобиля "Рено", который направлялся в г. Курахово, пограничники обратили внимание, что 53-летний водитель заметно волнуется, поэтому решили направить машину на углубленный осмотр.
В результате дальнейшей проверки сработала служебная собака. В ходе осмотра среди личных вещей водителя правоохранители обнаружили сейф для хранения оружия. В нем находилось 580 патронов к различным типам оружия.
Обнаруженные боеприпасы и автомобиль переданы компетентным правоохранительным органам. Также направлено сообщение о совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами) УК.