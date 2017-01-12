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У КП “Мар’їнка” прикордонники виявили в українця 580 набоїв

У КП “Мар’їнка” прикордонники виявили в українця 580 набоїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Мар’їнка” прикордонники Краматорського загону виявили 580 набоїв різних калібрів, які громадянин України намагався перемістити через лінію розмежування. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Сьогодні в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Мар’їнка” під час огляду автомобіля “Рено”, який прямував до м. Курахове, прикордонники звернули увагу, що 53-річний водій помітно хвилюється, тому вирішили направити автівку на поглиблений огляд.

У результаті подальшої перевірки спрацював службовий собака. В ході огляду серед особистих речей водія правоохоронці виявили сейф для зберігання зброї. В ньому знаходилось 580 набоїв до різних типів зброї.

Виявлені боєприпаси та автомобіль передано компетентним правоохоронним органам. Також направлено повідомлення про вчинення злочину за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами) ККУ.

 

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