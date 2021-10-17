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В Косово сегодня проходят муниципальные выборы

В Косово сегодня проходят муниципальные выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. В воскресенье в Косово проходят муниципальные выборы. Около 1,9 миллиона избирателей голосуют за избрание мэров 38 муниципалитетов и около тысячи депутатов в мэрию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Голосование, которое началось в 7 часов утра по местному времени, продлится до 19:00.

В Косово зарегистрировано 1 885 448 избирателей и установлено 2 477 урн для голосования.

В выборах принимают участие около 5 500 кандидатов: 23 независимых кандидата, 32 политические партии, 1 коалиция и 33 общественные инициативы.

Предварительные результаты ожидаются сегодня около полуночи.

Главное соревнование проходит по мэрию Приштины, в которую правящая левая Партия самоопределения ("Vetevendosje!"), выдвинула своего бывшего министра здравоохранения Арбена Витиа.

Добавим

Голосование на севере, населенном преимущественно этническими сербами, привлекает самое большое внимание после двух инцидентов за последние два месяца, которые привели к резкому росту напряженности между Косово и Сербией.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но Сербия не признает этот шаг.

Отношения между Косово и Сербией остаются напряженными, несмотря на диалог, который проводится при содействии Европейского Союза в течение последнего десятилетия с целью их нормализации.

Ранее на этой неделе полиция Косово столкнулась с этническими сербами во время операции в борьбе с контрабандой, а в прошлом месяце проблема с номерными знаками транспортных средств была решена только после посредничества Европейского Союза и США. Под руководством НАТО были переброшены войска в приграничный район, что помогло прийти к согласию сторон.

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