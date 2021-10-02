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Війська НАТО патрулюють кордон Косово і Сербії після блокади вантажівок

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Солдати миротворчої місії під керівництвом НАТО спостерігають за кордоном Косово і Сербії після того, як дві країни досягли угоди щодо зниження напруженості, викликаної суперечкою через номерні знаки на транспортних засобах. Про це інформує Associated Press, передає УНН.

Деталі

Військовослужбовці Сил Косово з США, Італії і Польщі були помічені несучи патрулювання в суботу, коли етнічні серби прибрали вантажівки, які вони використовували, щоб блокувати дорогу, до двох прикордонних переходів, протестуючи проти рішення уряду Косово не допускати в країну автомобілі з сербськими номерними знаками.

Косовські спеціальні поліцейські сили також відійшли від кордону, куди вони були направлені два тижні тому, щоб знімати номерні знаки з в'їжджаючих автомобілів і замінювати їх на тимчасову реєстрацію в Косово.

Влада Пріштіни заявили, що копіює те, що Сербія робила з косовськими автомобілістами протягом десяти років. Косово було сербським краєм до проголошення незалежності в 2008 році, і сербські війська і етнічні албанські сепаратисти вели кровопролитну війну в Косово в 1990-х роках.

Посередник Європейського союзу Мирослав Лайчак на цьому тижні переконав представників сусідніх балканських країн дозволити військам Сил Косова (KFOR) увійти в ці райони на наступні 14 днів.

"Починаючи з цих вихідних і протягом наступних двох тижнів СДК збережуть тимчасову активну і гнучку присутність в цьому районі", - йдеться в заяві місії НАТО.

В рамках угоди обидві країни будуть наклеювати наклейки на емблеми один одного на номерних знаках транспортних засобів, що в'їжджають на їх територію.

СДК, до складу яких входять близько 4 000 військовослужбовців з 28 країн, очолюються НАТО за підтримки ООН, Європейського союзу та інших країн. Його мета - запобігти збереженню міжетнічної напруженості між косовськими албанцями, які складають більшість, і сербами з числа етнічних меншин.

Додамо

Сполучені Штати і велика частина Заходу визнають незалежність Косово, але Сербія, підтримувана своїми союзниками, Росією і Китаєм, не визнає.

Переговори за сприяння ЄС щодо нормалізації відносин між Пріштіною і Белградом почалися в 2011 році і призвели у підсумку до більш ніж 30 угод, які або погано дотримуються, або не дотримуються зовсім.

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