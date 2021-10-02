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Войска НАТО патрулируют границу Косово и Сербии после блокады грузовиков

Войска НАТО патрулируют границу Косово и Сербии после блокады грузовиков

Киев  •  УНН

 • 55493 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Солдаты миротворческой миссии под руководством НАТО наблюдают за границей Косово и Сербии после того, как две страны достигли соглашения по снижению напряженности, вызванной спором из-за номерных знаков на транспортных средствах. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Военнослужащие Сил Косово с США, Италии и Польши были замечены неся патрулирование в субботу, когда этнические сербы убрали грузовики, которые они использовали, чтобы блокировать дорогу, до двух пограничных переходов, протестуя против решения правительства Косово не допускать в страну автомобили с сербскими номерными знаками.

Косовские специальные полицейские силы также отошли от границы, куда они были направлены две недели назад, чтобы снимать номерные знаки с въезжающих автомобилей и заменять их на временную регистрацию в Косово.

Власть Приштины заявили, что копирует то, что Сербия делала с косовскими автомобилистами в течение десяти лет. Косово было сербским краем до провозглашения независимости в 2008 году, и сербские войска и этнические албанские сепаратисты вели кровопролитную войну в Косово в 1990-х годах.

Посредник Европейского союза Мирослав Лайчак на этой неделе убедил представителей соседних балканских стран позволить войскам Сил Косово (KFOR) войти в эти районы на следующие 14 дней.

"Начиная с этих выходных и в течение следующих двух недель СДК сохранят временное активное и гибкое присутствие в этом районе", - говорится в заявлении миссии НАТО.

В рамках соглашения обе страны будут наклеивать наклейки на эмблемы друг друга на номерных знаках транспортных средств, въезжающих на их территорию.

СДК, в состав которых входят около 4 000 военнослужащих из 28 стран, возглавляемые НАТО при поддержке ООН, Европейского союза и других стран. Его цель - предотвратить сохранение межэтнической напряженности между косовскими албанцами, которые составляют большинство, и сербами из числа этнических меньшинств.

Добавим

Соединенные Штаты и большая часть Запада признают независимость Косово, но Сербия, поддерживаемая своими союзниками, Россией и Китаем, не признает.

Переговоры при содействии ЕС по нормализации отношений между Приштиной и Белградом начались в 2011 году и привели в итоге к более чем 30 сделкам, которые или плохо соблюдаются, или не соблюдаются вовсе.

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