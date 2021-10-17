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У Косово сьогодні проходять муніципальні вибори

У Косово сьогодні проходять муніципальні вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У неділю в Косово проходять муніципальні вибори. Близько 1,9 мільйона виборців голосують за обрання мерів 38 муніципалітетів і близько тисячі депутатів до мерії. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Голосування, яке стартувало в 7 годині ранку за місцевим часом, триватиме до 19:00.

У Косово зареєстровано 1 885 448 виборців і встановлено 2 477 урн для голосування.

У виборах беруть участь близько 5 500 кандидатів: 23 незалежних кандидати, 32 політичні партії, 1 коаліція і 33 громадські ініціативи.

Попередні результати очікуються сьогодні близько півночі.

Головне змагання проходить за мерію Приштини, в яку правляча ліва Партія самовизначення ("Vetevendosje!"), висунула свого колишнього міністра охорони здоров'я Арбена Вітіа.

Додамо

Голосування на півночі, населеному переважно етнічними сербами, привертає велику увагу після двох інцидентів за останні два місяці, які призвели до різкого зростання напруженості між Косово і Сербією.

Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, але Сербія не визнає цей крок.

Відносини між Косово і Сербією залишаються напруженими, незважаючи на діалог, що проводиться за сприяння Європейського Союзу протягом останнього десятиліття з метою їх нормалізації.

Раніше на цьому тижні поліція Косово зіткнулася з етнічними сербами під час операції в боротьбі з контрабандою, а минулого місяця проблема з номерними знаками транспортних засобів була вирішена тільки після посередництва Європейського Союзу і США. Під керівництвом НАТО були перекинуті війська в прикордонний район, що допомогло прийти до порозуміння сторін.

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