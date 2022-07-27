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В Коростенской РВА успокоили: взрывы связаны с военными учениями

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Причиной взрывов в Коростене Житомирской области были военные учения, а не вражеская атака. Об этом в Telegram сообщила Коростенская районная военная администрация, информирует УНН.

Цитата

"Уважаемые жители Коростенского района! На эту минуту распространена ложная информация о взрывах в городе Коростене. Взрывы звучали, но это не вражеская атака, а проведение обучения военных, которое совпало с воздушной тревогой. Просим не паниковать и не распространять слухи", – говорится в сообщении.

Напомним

Сейчас в западной и центральной частях Украины продолжается воздушная тревога. В Telegram-каналах сообщали, что в Коростене Житомирской области слышали звуки взрывов.

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