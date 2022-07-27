В Коростенской РВА успокоили: взрывы связаны с военными учениями
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Причиной взрывов в Коростене Житомирской области были военные учения, а не вражеская атака. Об этом в Telegram сообщила Коростенская районная военная администрация, информирует УНН.
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"Уважаемые жители Коростенского района! На эту минуту распространена ложная информация о взрывах в городе Коростене. Взрывы звучали, но это не вражеская атака, а проведение обучения военных, которое совпало с воздушной тревогой. Просим не паниковать и не распространять слухи", – говорится в сообщении.
Напомним
Сейчас в западной и центральной частях Украины продолжается воздушная тревога. В Telegram-каналах сообщали, что в Коростене Житомирской области слышали звуки взрывов.