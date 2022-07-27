На частині України повітряна тривога, у Коростені чули звуки вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У західній та центральній частинах України триває повітряна тривога, у Telegram-каналах повідомляють, що у Коростені на Житомирщині чули звуки вибухів. Офіційної інформації наразі немає, однак Суспільному її підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк, пише УНН.
Деталі
"У Коростені чутно звуки вибухів. Інформацію Суспільному підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк. Чекаємо деталей", - йдеться у повідомленні.
При цьому моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила у Telegram про те, що о 9:35 у Мстиславлі (Могильовська область), з боку рф, було чути проліт літака; о 9:45 у Кличівському районі (Могильовська область) пролетіли 3 реактивні літаки; о 10:00 у Солігорському районі (Мінська область) полетів літак.
"Бачимо повітряну тривогу у прикордонних областях України з білоруссю", - наголосили у групі.
Також деякі Telegram-канали повідомляли про нібито звуки вибухів у Слов'янську незадовго до 10 години. Офіційної інформації наразі немає. Повітряної тривоги на Донеччині немає.