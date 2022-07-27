На частині України повітряна тривога, у Коростені чули звуки вибухів

Деталі

"У Коростені чутно звуки вибухів. Інформацію Суспільному підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк. Чекаємо деталей", - йдеться у повідомленні.

При цьому моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила у Telegram про те, що о 9:35 у Мстиславлі (Могильовська область), з боку рф, було чути проліт літака; о 9:45 у Кличівському районі (Могильовська область) пролетіли 3 реактивні літаки; о 10:00 у Солігорському районі (Мінська область) полетів літак.

"Бачимо повітряну тривогу у прикордонних областях України з білоруссю", - наголосили у групі.

Також деякі Telegram-канали повідомляли про нібито звуки вибухів у Слов'янську незадовго до 10 години. Офіційної інформації наразі немає. Повітряної тривоги на Донеччині немає.