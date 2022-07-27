На части Украины воздушная тревога, в Коростене слышали звуки взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В западной и центральной частях Украины продолжается воздушная тревога, в Telegram-каналах сообщают, что в Коростене Житомирской области слышали звуки взрывов. Официальной информации пока нет, однако "Суспільне" ее подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк, пишет УНН.
Детали
"В Коростене слышны звуки взрывов. Информацию "Суспільне" подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк. Ждем деталей", - говорится в сообщении.
При этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила в Telegram о том, что в 9:35 в Мстиславле (Могилевская область), со стороны рф, было слышно пролет самолета; в 9:45 в Кличевском районе (Могилевская область) пролетели 3 реактивных самолета; в 10:00 в Солигорском районе (Минская область) полетел самолет.
"Видим воздушную тревогу в приграничных областях Украины с беларусью", - подчеркнули в группе.
Также некоторые Telegram-каналы сообщали о якобы звуках взрывов в Славянске незадолго до 10 часов. Официальной информации пока нет. Воздушной тревоги в Донецкой области нет.