На части Украины воздушная тревога, в Коростене слышали звуки взрывов

Детали

"В Коростене слышны звуки взрывов. Информацию "Суспільне" подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк. Ждем деталей", - говорится в сообщении.

При этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила в Telegram о том, что в 9:35 в Мстиславле (Могилевская область), со стороны рф, было слышно пролет самолета; в 9:45 в Кличевском районе (Могилевская область) пролетели 3 реактивных самолета; в 10:00 в Солигорском районе (Минская область) полетел самолет.

"Видим воздушную тревогу в приграничных областях Украины с беларусью", - подчеркнули в группе.

Также некоторые Telegram-каналы сообщали о якобы звуках взрывов в Славянске незадолго до 10 часов. Официальной информации пока нет. Воздушной тревоги в Донецкой области нет.