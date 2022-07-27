У Коростенській РВА заспокоїли: вибухи пов'язані з військовими навчаннями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Причиною вибухів у Коростені Житомирської області були військові навчання, а не ворожа атака. Про це в Telegram повідомила Коростенська районна військова адміністрація, інформує УНН.
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"Шановні жителі Коростенського району! На цю хвилину розповсюджено неправдиву інформацію щодо вибухів в місті Коростені. Вибухи лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке співпало з повітряною тривогою. Просимо не панікувати та не поширювати чутки", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Зараз у західній та центральній частинах України триває повітряна тривога. У Telegram-каналах повідомляли, що у Коростені на Житомирщині чули звуки вибухів.