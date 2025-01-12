У корабля рф возле Сирии протекают баки с горючим - ГУР
Киев • УНН
На десантном корабле рф «Александр отраковский» возле порта Тартус протекают топливные баки. Российские военные не могут получить разрешение на вход в порт для эвакуации имущества.
Российский десантный корабль "Александр отраковский" на внешнем рейде порта Тартус столкнулся с серьезными техническими проблемами - второй и третий баки с горючим начали протекать. Об этом пишет ГУР, передает УНН.
Детали
К тому же, на внешнем рейде Тартуса также находятся сухогруз Sparta и два больших десантных корабля "Иван Грин".
В то же время россия продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию, используя авиацию для транспортировки.
Все военные машины, которые находятся в неработоспособном состоянии и требуют ремонта, российским солдатам приказали сжечь,
Кроме того, у российских военных возникли трудности с получением разрешения на заход в порт Тартус, что затрудняет эвакуацию военного имущества морским путем. 9 января российский контр-адмирал Валерий Варфоломеев безуспешно пытался договориться, однако не был допущен к переговорам.
Напомним
Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что российские корабли не могут попасть в сирийский порт Тартус, что в Средиземном море, потому что не получили разрешения от местных властей.