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У корабля рф біля Сирії протікають баки з пальним - ГУР

Київ • УНН

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На десантному кораблі рф "олександр отраковський" біля порту Тартус протікають паливні баки. Російські військові не можуть отримати дозвіл на вхід у порт для евакуації майна.

Російський десантний корабель "алєксандр отраковскій" на зовнішньому рейді порту Тартус зіткнувся з серйозними технічними проблемами - другий та третій баки з пальним почали протікати. Про це пише ГУР, передає УНН.

Деталі

До того ж, на зовнішньому рейді Тартуса також перебувають суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі "іван ґрєн".

Водночас росія продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії, використовуючи авіацію для транспортування.

Усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити,

- йдеться у повідомленні.

Крім того, у російських військових виникли труднощі з отриманням дозволу на захід в порт Тартус, що ускладнює евакуацію військового майна морським шляхом. 9 січня російський контр-адмірал валерій варфоломєєв безуспішно намагався домовитись, однак не був допущений до переговорів.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що російські кораблі не можуть потрапити у сирійський порт Тартус, що у Середземному морі, бо не отримали дозволу від місцевої влади.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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