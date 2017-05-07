В контрольном пункте "Чонгар" служебная собака помогла найти наркотики
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 7 мая. УНН. На "Чонгаре" служебная собака нашла наркотики. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бердянского пограничного отряда.
“Вчера к контрольному пункту „Чонгар“ в пешем порядке прибыл 31-летний гражданин Украины. Направлялся украинец в оккупированный Крым. Во время прохождения пограничного контроля на гражданина отреагировала служебная собака Бобби, специально натренированная на выявление наркотических и психотропных веществ. Как результат, при осмотре вещей украинца в пачке из-под сигарет пограничники обнаружили вещество белого цвета в кристаллах, по внешним признакам похожее на амфетамин, что, в дальнейшем, подтвердил и сам гражданин”, — говорится в сообщении.
Пограничники вещество изъяли и установленным порядком передали представителям Национальной полиции с последующим направлением сообщения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.305 УК Украины.
Гражданин в сопровождении полицейских отправился в отдел полиции для установления обстоятельств правонарушения.
Напомним, 6 мая в Киевской области в городе Белая Церковь правоохранители ликвидировали канал контрабанды психотропных препаратов, изъяв у злоумышленников 200 таблеток экстази и 2 килограмма наркотиков, которые поступали к ним из-за границы по почте.