У контрольному пункті “Чонгар” службовий собака допоміг знайти наркотики
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 7 травня. УНН. На "Чонгарі" службовий собака знайшов наркотики. Передає УНН з посланням на прес-службу Бердянського прикордонного загону.
“Учора до контрольного пункту „Чонгар“ у пішому порядку прибув 31-річний громадянин України. Направлявся українець до окупованого Криму. Під час проходження прикордонного контролю на громадянина відреагувала службова собака Боббі, що спеціально натренована на виявлення наркотичних та психотропних речовин. Як результат, під час огляду речей українця у пачці з-під цигарок прикордонники виявили речовину білого кольору в кристалах, що за зовнішніми ознаками схожа на амфітамін, що, в подальшому, підтвердив і сам громадянин”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники речовину вилучили та встановленим порядком передали представникам Національної поліції із наступним направленням повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 305 КК України.
Громадянин у супроводі поліцейських вибув до відділу поліції для встановлення обставин правопорушення.
Нагадаємо, 6 травня на Київщині у місті Біла Церква правоохоронці ліквідували канал контрабанди психотропних препаратів, вилучивши у зловмисників 200 пігулок екстазі та 2 кілограма наркотиків, які надходили до них з-за кордону поштою.