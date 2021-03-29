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В контакт-центр по COVID-19 обратилось уже 300 тыс. украинцев: с какими вопросами звонят

В контакт-центр по COVID-19 обратилось уже 300 тыс. украинцев: с какими вопросами звонят

Киев  •  УНН

 • 11108 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Со 2 ноября в контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 поступило более 300 тыс. обращений. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"У нас на сегодня поступило 303 тыс. 324 звонка - это с момента начала работы контактного-центра. Основные регионы, из которых звонят, по состоянию на сейчас - это 21% - Киев, Киевская область - 9%, Днепропетровская область - 8%, Одесская область - 7% и Запорожская область - 5%. Это имеется в виду обращения по регионам за неделю", - рассказал Кучер.

Детали

Также он сообщил, по каким вопросам чаще всего обращаются в контакт-центр.

"В первую очередь - это приложение "Вдома" относительно установления этого приложения, его работы, по самоизоляции... Это 39% звонков сейчас по этому вопросу, люди пересекают государственную границу. Вопрос по диагностике - 17%, вопрос по вакцинации - это 9%, самоизоляция и обсервация - 6% и по поводу тестирования почти 5%", - сказал Кучер.

Дополнение

2 ноября 2020 года Минздрав запустил работу контакт-центра по противодействию COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что через контакт-центр Минздрава можно получить сопровождение семейного врача и как это сделать.

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