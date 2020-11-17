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“Шлях пацієнта”: Степанов розповів, як отримати супровід сімейного лікаря через контакт-центр МОЗ

“Шлях пацієнта”: Степанов розповів, як отримати супровід сімейного лікаря через контакт-центр МОЗ

Київ • УНН

 • 17019 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Хворий на коронавірусну хворобу COVID-19 міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів з власного досвіду, як отримати супровід сімейного лікаря через контакт-центр МОЗ. Про це інформує пресслужба міністерства, передає УНН.

“Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який захворів на коронавірусну хворобу, продовжує свій „шлях пацієнта“ з COVID-19 та в режимі реального часу ділиться із громадськістю власним досвідом, інспектуючи слабкі ланки медичної системи України”, — зазначили в МОЗ.

Так, зі слів Степанова, у неділю він зв’язався з контакт-центром, де отримав необхідну інформацію щодо подальших дій, адже, як казав сам міністр, він не має підписаної з сімейним лікарем декларації.

“Мені порадили зателефонувати до однієї з київських лікарень. Наступний крок — отримати зв’язок із сімейним лікарем. Для цього у контакт-центрі МОЗ необхідно запросити перелік телефонів відповідних медзакладів. Далі — телефонуємо, реєстратурі надаємо особисту інформацію. Після обробки інфо пацієнту має бути прикріплений сімейний лікар. Сьогодні пройшов цей етап на власному досвіді. Наразі чекаю на дзвінок від свого сімейного лікаря, який скоригує подальше лікування”, — зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19. З’ясувалось також, що міністр не має підписаної декларації із сімейним лікарем.

Степанов зазначив, що хоче особисто пройти “шлях пацієнта” з COVID-19, та розповів, що стикнувся з проблемою, зокрема, щодо онлайн-підписання декларації з сімейними лікарями.

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