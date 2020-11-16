У Степанова немає сімейного лікаря: розповів, як лікується від COVID-19

"У мене немає сімейного лікаря - у цьому не було потреби, тому що у мене дружина - лікар. Але при COVID-19 треба саме мати сімейного лікаря. Тому я вчора зателефонував на гарячу лінію, яку ми створили. Мені надали допомогу. Як на мене - не зовсім така, як я очікував. Зараз ми отримали вже перше завдання – дуже швидко зробити за можливості онлайн-підписання декларації з сімейними лікарями. Але все ж таки мене з’єднали з лікарями, які надали поради, як мені лікуватися, які ліки приймати. Слідкую повністю їх порадам", - сказав міністр.

Він додав, що у нього є температура і всі симптоми респіраторного захворювання, але почувається він "терпимо".

"Зараз перше треба вирішити - з підписанням онлайн-декларації, або з тим, якщо людина захворіла на COVID-19 і у неї немає сімейного лікаря, як саме їй надавати медичну домомогу. Це зараз таке головне, що треба зробити. Зараз цим займаються", - додав Степанов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19.