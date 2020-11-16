У Степанова нет семейного врача: рассказал, как лечится от COVID-19

"У меня нет семейного врача - в этом не было необходимости, потому что у меня жена - врач. Но при COVID-19 надо именно иметь семейного врача. Поэтому я вчера позвонил на горячую линию, которую мы создали. Мне оказали помощь. Считаю - не совсем так, как я ожидал. Сейчас мы получили уже первую задачу - очень быстро сделать, по возможности онлайн-подписание декларации с семейными врачами. Но все же меня соединили с врачами, которые предоставили советы, как мне лечиться, какие лекарства принимать. Следую полностью их советам", - сказал министр.

Он добавил, что у него есть температура и все симптомы респираторного заболевания, но чувствует он себя "терпимо".

"Сейчас первое надо решить - с подписанием онлайн-декларации, или с тем, если человек заболел COVID-19 и у него нет семейного врача, как ему оказывать медицинскую помощь. Это сейчас такое главное, что надо сделать. Сейчас этим занимаются", - добавил Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19.