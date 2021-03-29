У контакт-центр щодо COVID-19 звернулося вже 300 тис. українців: з якими запитаннями телефонують

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“У нас станом на сьогодні надійшло 303 тисячі 324 дзвінки — це з моменту початку роботи контактного-центру. Основні регіони, з яких телефонують, станом на зараз — це 21% Київ, Київська область — 9%, Дніпропетровська область — 8%, Одеська область — 7% та Запорізька область — 5%. Це мається на увазі звернення по регіонах за минулий тиждень”, — розповів Кучер.

Деталі

Також він повідомив, з яких питань найчастіше звертаються у контакт-центр.

“В першу чергу — це додаток "Вдома“ щодо встановлення цього додатку, його роботи, питань самоізоляції...Це 39% дзвінків зараз з цього питання, люди які перетинають державний кордон. Питання по діагностиці — 17%, питання по вакцинації — це 9%, самоізоляція та обсервація — 6% і з приводу тестувань майже 5%”, — сказав Кучер.

Доповнення

2 листопада 2020 року МОЗ запустило роботу контакт-центру із протидії COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що через контакт-центр МОЗ можна отримати супровід сімейного лікаря і як це зробити.