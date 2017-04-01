В конгрессе США знают, кто является автором "компромата на окружение Д.Трамп"
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В конгрессе США раскрыли личность, распространила в СМИ компромат на окружение президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Fox News.
По данным СМИ, персоналия, которая является автором "компромата" стала известна голове спецкомитета конгресса США по разведке Девин Нуньес.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: разведка США подтвердила часть фактов из так называемого "компромата" Д.Трамп
Отмечают, что это человек "всем очень хорошо известна". По словам источника, этот человек занимает высокий пост в разведке.
Напомним, автором отчета о "компромат" на Д.Трамп в январе назвали бывшего офицера британской секретной разведывательной службы Кристофера Стила.
Как сообщалось, Кристофер Стол, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы наличии в России компромата на избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой дом в английском графстве Суррей и залег на дно.