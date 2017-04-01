У конгресі США знають, хто є автором "компромату на оточення Д.Трампа"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У конгресі США розкрили особистість, яка розповсюдила в ЗМІ компромат на оточення президента Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Fox News.
За даними ЗМІ, персоналія, яка є автором “компромату” стала відома голові спецкомітету конгресу США з розвідки Девін Нуньєс.
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Зазначають, що це людина “всім дуже добре відома”. За словами джерела, ця людина займає високу посаду в розвідці.
Нагадаємо, автором звіту про “компромат” на Д.Трампа у січні назвали колишнього офіцера британської секретної розвідувальної служби Крістофера Стіла.
Як повідомлялось, Крістофер Стіл, якого вважають автором опублікованого нещодавно документа про нібито наявність у Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа, покинув свій будинок в англійському графстві Суррей і заліг на дно.