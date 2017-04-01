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У конгресі США знають, хто є автором "компромату на оточення Д.Трампа"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У конгресі США розкрили особистість, яка розповсюдила в ЗМІ компромат на оточення президента Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Fox News.

За даними ЗМІ, персоналія, яка є автором “компромату” стала відома голові спецкомітету конгресу США з розвідки Девін Нуньєс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: розвідка США підтвердила частину фактів із так званого “компромату” Д.Трампа

Зазначають, що це людина “всім дуже добре відома”. За словами джерела, ця людина займає високу посаду в розвідці.

Нагадаємо, автором звіту про “компромат” на Д.Трампа у січні назвали колишнього офіцера британської секретної розвідувальної служби Крістофера Стіла.

Як повідомлялось, Крістофер Стіл, якого вважають автором опублікованого нещодавно документа про нібито наявність у Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа, покинув свій будинок в англійському графстві Суррей і заліг на дно.

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