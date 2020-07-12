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В Конгрессе США призвали содействовать членству Украины в НАТО: это усилит военную способность Альянса

Киев  •  УНН

 • 20890 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Соединенные Штаты и Североатлантический альянс будут более эффективными против России, если Украина и Грузия присоединятся к НАТО. Об этом шла речь во время слушаний в Конгрессе США, пишет "Голос Америки", передает УНН.

Слушания касались реакции Белого дома на сообщения, что Россия платила Талибану за атаки на американских солдат в Афганистане. Перед конгрессменами выступили эксперты со своими предложениями о том, как эффективнее противодействовать России в военном и политическом уровнях.

Старший аналитик Атлантического совета США и бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский сказал, что действия США должны быть немедленными и бескомпромиссными.

“Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО. Продолжение неоднозначной позиции только усиливает аппетит (президента РФ Владимира) Путина и его ощущение возможности восстановить господство над этими двумя демократиями”, — заявил Бжезинский.

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Также он призвал усилить экономическое давление против России. “Нынешние санкции могут наносить ущерб российской экономике, но их результатом должно быть сдерживание российской агрессии — и здесь они не преуспели. Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов”, — сказал эксперт.

С ним согласилась Селеста Валландер, бывшая советница президента Барака Обамы и старший директор по России и Евразии в Совете национальной безопасности США. Относительно возможного российского заговора с Талибаном, а также действий Кремля в Сирии, Валландер высказалась так: “США должны выстроить оборону, сорвать эти операции и прямо заставить российское руководство отвечать на военном, политическом и высшем уровнях власти. Если мы не защитим себя, если мы не сорвем эти российские операции, и если мы не заставим российское руководство отвечать, они будут продолжать — и, возможно, наращивать напряжение в дальнейшем”.

Напомним, в МИД подтвердили проведение саммита Украина-ЕС 1 октября.

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