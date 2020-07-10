У МЗС підтвердили проведення саміту Україна-ЄС 1 жовтня

"Ви знаєте, що під час німецького головування відбудеться саміт Україна-ЄС, він вже підтверджений на 1 жовтня. І ми дуже хотіли б нарешті в рамках цього саміту підписати угоду про спільний авіаційний простір", - сказала Михайленко.

Вона нагадала, що у 2013 році виникло проблемне питання стосовно аеропорту Гібралтар, і Україна дуже сподівається, що зараз це питання все ж таки буде вирішено і узгоджено формулювання між Єврокомісією та Іспанією, прийнятне для всіх сторін.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеоконференції за участю Комісара ЄС з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї та шести міністрів закордонних справ східних партнерів ЄС обговорив, зокрема, і укладення Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.