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В МИД подтвердили проведение саммита Украина-ЕС 1 октября

В МИД подтвердили проведение саммита Украина-ЕС 1 октября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Саммит Украина-ЕС должен состояться 1 октября. Во время мероприятия Украина намерена подписать соглашение о совместном авиационном пространстве. Об этом во время онлайн-дискуссии в пятницу сказала директор Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Марина Михайленко, передает корреспондент УНН.

"Вы знаете, что во время немецкого председательства состоится саммит Украина-ЕС, он уже подтвержден на 1 октября. И мы очень хотели бы наконец в рамках этого саммита подписать соглашение о совместном авиационном пространстве", - сказала Михайленко.

Она напомнила, что в 2013 году возник проблемный вопрос относительно аэропорта Гибралтар, и Украина очень надеется, что сейчас этот вопрос все же будет решен и согласована формулировка между Еврокомиссией и Испанией, приемлемая для всех сторон.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеоконференции с участием Комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи и шести министров иностранных дел восточных партнеров ЕС обсудил, в том числе, и заключение Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

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