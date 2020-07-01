Україна наполягає на укладенні угоди про спільний авіапростір з ЄС

КИЇВ. 1 липня. УНН. У середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у відеоконференції за участю Комісара ЄС з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї та шести міністрів закордонних справ східних партнерів ЄС. Учасники заходу обговорили, зокрема, і укладення Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.