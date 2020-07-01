Украина настаивает на заключении соглашения о совместном авиапространстве с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в видеоконференции с участием Комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи и шести министров иностранных дел восточных партнеров ЕС. Участники мероприятия обсудили, в частности, и заключение Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
"Учитывая определение Европейской Комиссией конективности, как одного из приоритетов будущего развития "Восточного партнерства", министр отметил, что реальным примером развития сотрудничества в этом направлении должно стать заключение Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС", - отмечают в пресс-службе.
Сообщается, что в целом участники мероприятия обменялись мнениями относительно дальнейшей практической работы, направленной на имплементацию результатов Конференции лидеров "Восточного партнерства", и формирования обновленных рамок этой инициативы на период после 2020 года.
"Украина и другие страны-участницы "Восточного партнерства" предложили ряд стратегических идей и важных предложений. Пришло время сформировать общее понимание амбиции "Восточного партнерства", - подчеркнул Кулеба.
Кроме того, министр предложил определить поддержку предпринимательства и содействия развитию контактов среди приоритетных задач в рамках "Восточного партнерства".
Он также акцентировал внимание на необходимости существенного усиления безопасности измерения в рамках "Восточного партнерства" как фундаментальной основы для укрепления стабильности в регионе и содействия реформам.
Кулеба высоко оценил помощь Евросоюза в условиях пандемии COVID-19 и преодолении последствий природных катастроф, которая предоставляется Евросоюзом.
"Будущее Инициативы на следующие 10 лет сегодня в наших руках. Мы настроены на эффективную совместную работу по подготовке будущего саммита "Восточного партнерства" в марте 2021 года и его содержательного наполнения, которое должно соответствовать ожиданиям партнеров", - подчеркнул глава МИД.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал разработку дорожной карты дальнейшего развития инициативы Восточного партнерства и ее утверждения на Шестом Саммит еВосточного партнерства в 2021 году.