Украина настаивает на заключении соглашения о совместном авиапространстве с ЕС

КИЕВ. 1 июля. УНН. В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в видеоконференции с участием Комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи и шести министров иностранных дел восточных партнеров ЕС. Участники мероприятия обсудили, в частности, и заключение Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.