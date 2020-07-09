Генсек НАТО провів переговори з міністром оборони України: що відомо

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в четвер провів переговори з міністром оборони України Андрієм Тараном. Про це в Twitter написала прес-секретар Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску, передає УНН.

"Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розмовляв з міністром оборони України Андрієм Тараном. Вони обговорили зусилля України з реформування та партнерство з НАТО. Альянс продовжує підтримувати Україну, і наше партнерство є міцним", - написала Лунгеску.

Нагадаємо, напередодні відбулася перша робоча зустріч віце-прем'єра Ольги Стефанішиної з Генеральним секретарем НАТО Єсом Столтенбергом.

Під час зустрічі Стефанішина передала лист від Президента України Володимира Зеленського з нагоди рішення Альянсу про надання Україні статусу Партнера розширених можливостей.

Українські Національні Новини

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