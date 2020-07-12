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У Конгресі США закликали сприяти членству України в НАТО: це посилить військову спроможність Альянсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Сполучені Штати та Північноатлантичний альянс будуть більш ефективнішими проти Росії, якщо Україна та Грузія приєднаються до НАТО. Про це йшлося під час слухань у Конгресі США, пише “Голос Америки”, передає УНН.

Слухання стосувались реакції Білого дому на повідомлення, що Росія платила Талібану за атаки на американських солдат в Афганістані. Перед конгресменами виступили експерти з своїми пропозиціями стосовно того, як ефективніше протидіяти Росії на військовому та політичному рівнях.

Старший аналітик Атлантичної ради США та колишній заступник помічника Міністра оборони США Ян Бжезінський сказав, що дії США повинні бути негайними і безкомпромісними.

“Нам потрібно рішучіше підтримувати трансатлантичні прагнення Грузії та України. Розширення НАТО поширило мир і безпеку в Європі та посилило військову спроможність альянсу. Як Україні, так і Грузії слід забезпечити чіткий шлях до членства в НАТО. Продовження неоднозначної позиції лише посилює апетит (президента РФ Володимира) Путіна і його відчуття можливості відновити панування над цими двома демократіями”, — заявив Бжезінський.

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Також він закликав посилити економічний тиск проти Росії. “Нинішні санкції можуть завдавати збитків російській економіці, але їхнім результатом мало бути стримання російської агресії — і тут вони не досягли успіху. Санкції треба посилити і націлити їх на конкретних росіян, а також сформувати комплексні санкції проти російського фінансового та енергетичного секторів”, — сказав експерт.

З ним погодилась Селеста Валландер, колишня радниця президента Барака Обами та старший директор по Росії та Євразії у Раді національної безпеки США. Щодо можливої російської змови з Талібаном, а також дій Кремля в Сирії, Валландер висловилась так: “США повинні вибудувати оборону, зірвати ці операції і прямо змусити російське керівництво відповідати на військовому, політичному і найвищому рівнях влади. Якщо ми не захистимо себе, якщо ми не зірвемо ці російські операції, і якщо ми не змусимо російське керівництво відповідати, вони продовжуватимуть — і, можливо, нарощуватимуть напругу надалі”.

Нагадаємо, у МЗС підтвердили проведення саміту Україна-ЄС 1 жовтня.

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