В конгрессе США подготовили резолюцию с осуждением попыток РФ оккупировать Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В сенате конгресса США подготовили резолюцию с осуждением попыток России оккупировать Крым, документ уже утвердил сенатский комитет по иностранным отношениям, рекомендовав к одобрению верхней палатой конгресса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства Украины в Вашингтоне.
"Комитет по иностранным отношениям сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой конгресса резолюцию, осуждающую незаконные попытки РФ оккупировать Крым", - сообщили в посольстве.
В документе, в частности, подтверждается позиция сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.
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Также резолюция осуждает нарушения прав человека в Крыму и подчеркивает правовую ответственность РФ за такие преступления в течение времени, когда продолжается незаконная российская оккупация полуострова.
Сенаторы призывают правительство США продолжать применять полномочия в части санкций против РФ, предоставленные, в частности, согласно "Закону о противодействии противникам Америки через санкции" от 2017 года, и приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом.
Напомним, американская администрация обнародовала 25 июля декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, который официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова к составу России, опубликован за подписью госсекретаря США Майка Помпео.