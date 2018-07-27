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У конгресі США підготували резолюцію з засудженням намагань РФ окупувати Крим

У конгресі США підготували резолюцію з засудженням намагань РФ окупувати Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У сенаті конгресу США підготували резолюцію з засудженням намагань Росії окупувати Крим, документ уже затвердив сенатський комітет із закордонних відносин, рекомендувавши до схвалення верхньою палатою конгресу. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Вашингтоні.

"Комітет із закордонних відносин сенату США затвердив та рекомендував до схвалення верхньою палатою конгресу резолюцію, яка засуджує незаконні намагання РФ окупувати Крим", - повідомили у посольстві.

У документі, зокрема, підтверджується позиція сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України. Наголошується на тому, що політика США повинна полягати у протидії намаганням змінити статус, демографічну карту чи політичну природу Криму.

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Також резолюція засуджує порушення прав людини в Криму та підкреслює правову відповідальність РФ за такі злочини протягом часу, коли триває незаконна російська окупація півострова.

Сенатори закликають уряд США продовжувати застосовувати повноваження у частині санкцій проти РФ, надані, зокрема, згідно із "Законом про протидію супротивникам Америки через санкції" від 2017 року, та вітають подальші зусилля американської сторони щодо заохочення ЄС до впровадження додаткових санкцій, пов’язаних з Кримом.

Нагадаємо, американська адміністрація оприлюднила 25 липня декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Документ, який офіційно і публічно проголошує політикою Вашингтона невизнання незаконного приєднання українського півострова до складу Росії, опублікований за підписом держсекретаря США Майка Помпео.

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