В конгрессе США назвали вызовы для нового президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В палате представителей конгресса США состоялись открытые слушания, во время которых докладчики заявили о необходимости большей поддержки Украины на пути реформ и противодействия российской агрессии и отметили, что перед новым президентом Украины возникнут задачи по продолжению антикоррупционных реформ, обеспечению политической стабильности и экономического благосостояния страны. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook, передает УНН.
Так, сообщается, что докладчиками-участниками дискуссии выступили бывшие помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, координатор госдепартамента по санкционной политике Дэниел Фрид и действующий глава Института исследования войны Джон Кин.
Согласно сообщению украинского посольства, члены конгресса США и эксперты отметили ключевые позиции:
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- Украина провела свободные и демократические выборы Президента. Перед вновь избранным главой государства возникнут важные задачи - продолжить антикоррупционные реформы, обеспечить политическую стабильность и экономическое благосостояние страны.
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- США должны показать твердую поддержку Украины и принять непосредственную роль в развитии реформ и увеличить политическую, дипломатическую и военно-техническую помощь в борьбе с агрессией России;
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- США должны обратить особое внимание на наблюдение за ситуацией относительно безопасности в Азовском море;
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- важно усилить работу над увеличением санкций США против России в координации с европейскими партнерами;
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- США и Европа должны скоординировать свои позиции в энергетической сфере, чтобы противодействовать попыткам России манипулировать энергетическими ресурсами, в частности, проектом "Северный поток-2", в политических целям.
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Напомним, ранее конгрессмены США направили письмо советнику по национальной безопасности Джону Болтону с предложением о предоставлении Украине дополнительной наступательной и оборонительной военной техники.