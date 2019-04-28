Конгресмени США направили лист Болтону про надання Україні додаткової військової техніки

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вільні і чесні вибори в Україні стали позитивним кроком для демократичного майбутнього України, але старі проблеми з Росією залишаються. Все ще насувається хмара військового конфлікту України з путінською Росією, а також існують тривалі спроби Кремля сіяти розбрат і хаос за допомогою кампаній з дезінформації та пропаганди проти українського уряду і суспільства. В цей час допомогу в боротьбі з Путіним біля його порога може подати сильний сигнал, що Америка буде підтримувати своїх союзників, де б вони не знаходилися, пише конгресмен Майкл МакКол для американського видання The National Interest, передає УНН.

Москва постійно ігнорує міжнародне право і Мінські угоди, активно підтримуючи бойовиків на сході України і окупацію Криму, а також блокує доступ до українських портів, пише МакКол. Що ще більш важливо, напад Росії на флот України в Азовському морі в листопаді 2018 року відбувся в нейтральних водах і є явним порушенням свободи судноплавства, вважає він.

Хоча введення санкцій відносно декількох росіян, відповідальних за ці дії, з боку адміністрації США 15 березня, на думку автора, впливає, найбільшим ударом для Росії є збереження вільної, незалежної і демократичної України.

МакКол пише про свій візит в Україну, коли він вживу зміг побачити гібридну війну Путіна, з використанням Росією нової кібер-зброї і тактики.

"Напередодні українських парламентських виборів в жовтні і початку терміну повноважень обраного президента Зеленського я буду продовжувати уважно стежити за російською пропагандою і кібератаками, тому що боюся, що Росія буде використовувати їх для втручання в наші вибори в 2020 році", - пише він.

На думку конгресмена, однією з ключових завдань обраного президента Зеленського має стати проведення важливих економічних і політичних реформ в країні, що все ще переживає олігархічно минуле.

"Ми повинні працювати з Україною над розробкою політики, спрямованої на усунення монополій і надання споживачам більш справедливих ринків. Незважаючи на те, що уряд зволікав з проведенням ключових антикорупційних реформ, нам необхідно продовжувати надавати підтримку таким структурам, як Вищий антикорупційний суд України", - зазначає автор.

Він зазначає, що Америка визнає суверенітет і територіальну цілісність України, і в той же час вважає, що США може зробити більше дій.

"Зокрема, ми повинні розробити ефективну чорноморську стратегію, за якої США, НАТО та інші союзники США можуть регулярно розміщувати там військово-морські ресурси для кращої підтримки України проти Росії. Ми також повинні збільшити іноземні військові продажі і допомогу безпеки для України. Торішня поставка протитанкових ракет Javelin змінила правила гри в плані здатності країни краще захищатися від російських маріонеток на Сході України", - наголосив конгресмен.

Він стверджує, що атака в Азовському морі показала потребу України в достатніх можливостях для самооборони.

"Ось чому я відправив лист раднику з національної безпеки Джону Болтону разом з моїми колегами Адамом Кінзінгером, Брайаном Фітцпатріком і Грегом Пенсом, щоб запропонувати Конгресу допомогу в наданні додаткової наступальної та оборонної військової техніки для України для більш ефективного стримування.

З його дій в Україні та по всій Європі і в світі стає ясно, що Володимир Путін хоче повернути статус наддержави Радянському Союзу, який розпався. Давайте продовжимо підтримувати Україну і наших союзників, щоб цього ніколи не сталося", - додав він.

Нагадаємо, США готові до переговорів про закриття прогалин в оборонних можливостях України.

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