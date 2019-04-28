Конгрессмены США направили письмо Болтону о предоставлении Украине дополнительной военной техники

Москва постоянно игнорирует международное право и Минские соглашения, активно поддерживая боевиков на востоке Украины и оккупацию Крыма, а также блокирует доступ к украинским портам, пишет МакКол. Что еще более важно, нападение России на флот Украины в Азовском море в ноябре 2018 года произошло в нейтральных водах и является явным нарушением свободы судоходства, считает он.

Хотя введение санкций в отношении нескольких россиян, ответственных за эти действия, со стороны администрации США 15 марта, по мнению автора, оказывает влияние, самым большим ударом для России является сохранение свободной, независимой и демократической Украины.

МакКол пишет о своем визите в Украину, когда он вживую смог увидеть гибридную войну Путина, с использованием Россией нового кибер-оружия и тактики.

“В преддверии украинских парламентских выборов в октябре и начале срока полномочий избранного президента Зеленского я буду продолжать внимательно следить за российской пропагандой и кибератаками, потому что боюсь, что Россия будет использовать их для вмешательства в наши выборы в 2020 году”, — пишет он.

По мнению конгрессмена, одной из ключевых задач избранного президента Зеленского должно стать проведение важных экономических и политических реформ в стране, все еще переживающей олигархичное прошлое.

“Мы должны работать с Украиной над разработкой политики, направленной на устранение монополий и предоставление потребителям более справедливых рынков. Несмотря на то, что правительство медлило с проведением ключевых антикоррупционных реформ, нам необходимо продолжать оказывать поддержку таким структурам, как Высший антикоррупционный суд Украины”, — отмечает автор.

Он отмечает, что Америка признает суверенитет и территориальную целостность Украины, и в то же время считает, что США может предпринять больше действий.

“В частности, мы должны разработать эффективную черноморскую стратегию, при которой США, НАТО и другие союзники США могут регулярно размещать там военно-морские ресурсы для лучшей поддержки Украины против России. Мы также должны увеличить иностранные военные продажи и помощь безопасности для Украины. Прошлогодняя поставка противотанковых ракет Javelin изменила правила игры в плане способности страны лучше защищаться от российских марионеток на Востоке Украины”, — подчеркнул конгрессмен.

Он утверждает, что атака в Азовском море показала необходимость Украины в достаточных возможностях для самообороны.

“Вот почему я отправил письмо советнику по национальной безопасности Джону Болтону вместе с моими коллегами Адамом Кинзингером, Брайаном Фитцпатриком и Грегом Пенсом, чтобы предложить Конгрессу помощь в предоставлении дополнительной наступательной и оборонительной военной техники для Украины для более эффективного сдерживания.

Из его действий в Украине и по всей Европе и в мире становится ясно, что Владимир Путин хочет вернуть статус сверхдержавы распавшегося Советского Союза. Давайте продолжим поддерживать Украину и наших союзников, чтобы этого никогда не произошло”, — добавил он.

Напомним, США готовы к переговорам о закрытии пробелов в оборонных возможностях Украины.