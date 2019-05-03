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У конгресі США назвали виклики для нового президента України

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У палаті представників конгресу США відбулись відкриті слухання, під час яких доповідачі заявили про необхідність більшої підтримки України на шляху реформ та протидії російській агресії та відзначили, що перед новим президентом України постануть завдання щодо продовження антикорупційних реформ, забезпечення політичної стабільності та економічного добробуту країни. Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства України у США в Facebook, передає УНН.

Так, повідомляється, що доповідачами-учасниками дискусії виступили колишні помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд, координатор державного департаменту щодо санкційної політики Деніел Фрід та чинний голова Інституту дослідження війни Джон Кін.

Згідно з повідомленням українського посольства, члени конгресу США та експерти відзначили наступні ключові позиції:

  • Україна провела вільні та демократичні вибори Президента. Перед новообраним главою держави постануть важливі завдання – продовжити антикорупційні реформи, забезпечити політичну стабільність та економічний добробут країни.
  • США мають показати тверду підтримку України та взяти безпосередню роль у розвитку реформ та збільшити політичну, дипломатичну та військово-технічну допомогу у боротьбі з агресією Росії;
  • США мають звернути окрему увагу на спостереження за безпековою ситуацією у Азовському морі;
  • важливо посилити роботу над збільшення санкцій США проти Росії у координації з європейськими партнерами;
  • США та Європа повинні скоординувати свої позиції в енергетичній сфері, щоб протидіяти спробам Росії маніпулювати енергетичними ресурсами, зокрема, проектом "Північний потік-2", у політичних цілям.

Нагадаємо, раніше конгресмени США направили лист раднику з національної безпеки Джону Болтону з пропозицією щодо надання Україні додаткової наступальної та оборонної військової техніки.

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