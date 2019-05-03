У конгресі США назвали виклики для нового президента України

КИЇВ. 3 травня. УНН. У палаті представників конгресу США відбулись відкриті слухання, під час яких доповідачі заявили про необхідність більшої підтримки України на шляху реформ та протидії російській агресії та відзначили, що перед новим президентом України постануть завдання щодо продовження антикорупційних реформ, забезпечення політичної стабільності та економічного добробуту країни. Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства України у США в Facebook, передає УНН.