В Конго в результате кораблекрушения погибли 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Конго на озере Май-Ндомбе затонуло судно, в результате 30 человек погибли и еще 200 считаются пропавшими без вести. Сейчас есть информация, что 80 человек выжили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Сообщается также, что большое количество погибших было учителями, которые направлялись в местный райцентр для получения зарплаты.
Стоит отметить, что предварительной причиной катастрофы называют перегруженность судна и плохие погодные условия.
Добавим, что пока не известно точное количество пассажиров судна.
Как сообщал УНН, итальянский паром с 250 пассажирами на борту сломался в открытом море.
Как сообщал УНН, в Конго в результате аварии лодки 100 человек пропали без вести, 40 погибли.