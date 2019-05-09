Італійський пором з 250 пасажирами на борту зламався у відкритому морі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Італійський пором "Aurelia", на борту котрого знаходиться 250 пасажирів і 92 членів екіпажу, зіткнувся з технічними проблемами, коли прямував в хорватський порт Спліт на узбережжі Адріатичного моря, передає УНН, посилаючись на AP.
Так, у четвер в офісі компанії поромних перевезень SNAV повідомили, що механіки на борту Aurelia роблять все, щоб вирішити проблему і доставити пасажирів на берег.
Компанія не надала ніяких інших подробиць, але хорватські ЗМІ повідомили, що один з двигунів порома несправний і що судно дрейфує в північній Адріатиці. У повідомленнях йдеться, що два буксири були відправлені до порому, який знаходиться на відстані близько 10 морських миль від групи островів в Хорватському архіпелазі Корнати. Сильні вітри заважають операції, йдеться в повідомленнях.
Пором їхав з італійського порту Анкона.
Громадська телекомпанія Хорватії HRT інформує, що про збитки або жертви не повідомлялося.
Як повідомляв УНН, в Конго в результаті аварії човна 100 осіб пропали безвісти, 40 загинули.