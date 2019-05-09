Итальянский паром с 250 пассажирами на борту сломался в открытом море
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Итальянский паром "Aurelia", на борту котрого находится 250 пассажиров и 92 члена экипажа, столкнулся с техническими проблемами, когда направлялся в хорватский порт Сплит на побережье Адриатического моря, передаёт УНН, ссылаясь на AP.
Так, в четверг в офисе компании паромных перевозок SNAV сообщили, что механики на борту Aurelia делают все, чтобы решить проблему и доставить пассажиров на берег.
Компания не сообщила никаких других подробностей, но хорватские СМИ сообщили, что один из двигателей парома неисправен и что судно дрейфует в северной Адриатике. В сообщениях говорится, что два буксира были отправлены к парому, который находится на расстоянии около 10 морских миль от группы островов в Хорватском архипелаге Корнати. Сильные ветры мешают операции, говорится в сообщениях.
Паром ехал из итальянского порта Анкона.
Общественная телекомпания Хорватии HRT информирует, что об ущербе или жертвах не сообщалось.
Как сообщал УНН, в Конго в результате крушения лодки 100 человек пропали без вести, 40 погибли.