У Конго у результаті аварії корабля загинуло 30 осіб

КИЇВ. 27 травня. УНН. У Конго на озері Май-Ндомбе затонуло судно, внаслідок 30 людей загинули і ще 200 вважаються зниклими без вісті. Наразі є інформація, що 80 осіб вижили. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.