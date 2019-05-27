У Конго у результаті аварії корабля загинуло 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Конго на озері Май-Ндомбе затонуло судно, внаслідок 30 людей загинули і ще 200 вважаються зниклими без вісті. Наразі є інформація, що 80 осіб вижили. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
Повідомляється також, що велика кількість загиблих була вчителями, які прямували до місцевого райцентра для отримання зарплати.
Варто відзначити, що попередньою причиною катастрофи називають перевантаженість судна та погані погодні умови.
Додамо, що наразі не відома точна кількість пасажирів судна.
Як повідомляв УНН, італійський пором з 250 пасажирами на борту зламався у відкритому морі.
Як повідомляв УНН, в Конго в результаті аварії човна 100 осіб пропали безвісти, 40 загинули.