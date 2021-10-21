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В Конго в течении двух месяцев от "неизвестной болезни" умерли уже 165 детей - СМИ

Киев • УНН

 • 22163 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Не менее 165 детей скончались за последние два месяца в районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго (ДРК) от “неизвестной болезни”. Об этом сообщил в четверг, 21 октября, местный новостной портал Actualitte со ссылкой на региональные власти, пишет УНН.

В Конго в течении двух месяцев от "неизвестной болезни" умерли уже 165 детей - СМИ

Детали

Отмечается, что дети страдали от лихорадки, которая вызывает анемию. При этом, по словам врача Жан-Пьера Басаке, болезнь напоминает малярию, для которой также свойственна лихорадка, однако новая болезнь сильнее воздействует на организм человека.

Специалист рекомендовал родителям использовать обработанные инсектицидами противомоскитные сетки и посещать медицинские учреждения для получения бесплатной помощи.

Басаке также заверил, что в настоящий момент в район направлена группа специалистов минздрава страны с целью попытаться определить источник заражения и разработать меры защиты от болезни.

Контекст

Ранее, 23 сентября, международная группа ученых зафиксировала в Северной Уганде устойчивую форму малярии, которая способна оказывать сопротивление широко распространенному против данного заболевания лекарству. Специалисты также указали на возможность трансграничного распространения малярии по Африке в будущем.

1 марта медики на западе ДРК выявили за несколько недель около 15 случаев смерти пожилых людей от неизвестного заболевания. Уточнялось, что заболевание начинается с головных болей, затем начинает болеть все тело. После возникают трудности с дыханием, и в ряде случаев наступает смерть.

В начале января микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание. По его словам, у одной из пациенток из города Ингенде на западе республики были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, но анализы не показали у нее наличия Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

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