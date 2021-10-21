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У Конго протягом двох місяців від "невідомої хвороби" померли вже 165 дітей - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Не менше 165 дітей померли за останні два місяці в районі міста Гунга у південно-західній частині Демократичної Республіки Конго (ДРК) від “невідомої хвороби”. Про це повідомив у четвер, 21 жовтня, місцевий новинний портал Actualitte з посиланням на регіональну владу, пише УНН.

У Конго протягом двох місяців від "невідомої хвороби" померли вже 165 дітей - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що діти страждали від лихоманки, яка викликає анемію. При цьому, за словами лікаря Жан-П’єра Басаке, хвороба нагадує малярію, для якої також властива лихоманка, проте нова хвороба сильніше впливає на організм людини.

Спеціаліст рекомендував батькам використовувати оброблені інсектицидами протимоскітні сітки і відвідувати медичні установи для отримання безкоштовної допомоги.

Басаке також запевнив, що на даний момент в район направлено групу фахівців МОЗ країни з метою спробувати визначити джерело зараження і розробити заходи захисту від хвороби.

Контекст

Раніше, 23 вересня, міжнародна група вчених зафіксувала у Північній Уганді стійку форму малярії, яка здатна чинити опір широко поширеним проти даного захворювання лікам. Фахівці також вказали на можливість транскордонного поширення малярії по Африці в майбутньому.

1 березня медики на заході ДРК виявили за декілька тижнів близько 15 випадків смерті людей похилого віку від невідомого захворювання. Уточнювалося, що захворювання починається з головного болю, потім починає боліти все тіло. Після виникають труднощі з диханням, і в ряді випадків настає смерть.

На початку січня мікробіолог з Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, який 44 роки тому першим виявив вірус Ебола, попередив, що в його країні могло з’явитися нове смертельно небезпечне захворювання. За його словами, в однієї з пацієнток з міста Інгенде на заході республіки були виявлені симптоми, схожі з проявами геморагічної лихоманки, але аналізи не показали у неї існування Ебола і слідів яких-небудь інших відомих медицині захворювань.

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