У Конго протягом двох місяців від "невідомої хвороби" померли вже 165 дітей - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що діти страждали від лихоманки, яка викликає анемію. При цьому, за словами лікаря Жан-П’єра Басаке, хвороба нагадує малярію, для якої також властива лихоманка, проте нова хвороба сильніше впливає на організм людини.

Спеціаліст рекомендував батькам використовувати оброблені інсектицидами протимоскітні сітки і відвідувати медичні установи для отримання безкоштовної допомоги.

Басаке також запевнив, що на даний момент в район направлено групу фахівців МОЗ країни з метою спробувати визначити джерело зараження і розробити заходи захисту від хвороби.

Контекст

Раніше, 23 вересня, міжнародна група вчених зафіксувала у Північній Уганді стійку форму малярії, яка здатна чинити опір широко поширеним проти даного захворювання лікам. Фахівці також вказали на можливість транскордонного поширення малярії по Африці в майбутньому.

1 березня медики на заході ДРК виявили за декілька тижнів близько 15 випадків смерті людей похилого віку від невідомого захворювання. Уточнювалося, що захворювання починається з головного болю, потім починає боліти все тіло. Після виникають труднощі з диханням, і в ряді випадків настає смерть.

На початку січня мікробіолог з Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, який 44 роки тому першим виявив вірус Ебола, попередив, що в його країні могло з’явитися нове смертельно небезпечне захворювання. За його словами, в однієї з пацієнток з міста Інгенде на заході республіки були виявлені симптоми, схожі з проявами геморагічної лихоманки, але аналізи не показали у неї існування Ебола і слідів яких-небудь інших відомих медицині захворювань.