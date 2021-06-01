В Конго боевики напали на поселки и убили 50 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Конго боевики ADF прошлой ночью напали на два поселка и убили по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yahoo News.
Детали
В восточном поселке Бога боевики, аффилированные с группировкой и деловые, убили 28 человек, а 22 человек погибли в Чаби.
Регион характеризуется значительным количеством атак со стороны боевиков ADF и этническими противостояниями между местными группами населения.
Напомним
Исламистские боевики убили не менее 22 мирных жителей с помощью ножей и мачете в ходе ночного налета на деревни недалеко от города Бени на востоке Демократической Республики Конго.
Отмечается, что ранее президент Демократической Республики Конго Феликс Тшисекеди объявил в регионах Северный Киву и Итури чрезвычайное положение на 30 дней, чтобы попытаться уменьшить кровопролитие в регионе со стороны боевиков ADF.