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В Конго боевики напали на поселки и убили 50 мирных жителей

Киев • УНН

 • 14091 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Конго боевики ADF прошлой ночью напали на два поселка и убили по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yahoo News.

В Конго боевики напали на поселки и убили 50 мирных жителей

Детали

В восточном поселке Бога боевики, аффилированные с группировкой и деловые, убили 28 человек, а 22 человек погибли в Чаби.

Регион характеризуется значительным количеством атак со стороны боевиков ADF и этническими противостояниями между местными группами населения.

Напомним

Исламистские боевики убили не менее 22 мирных жителей с помощью ножей и мачете в ходе ночного налета на деревни недалеко от города Бени на востоке Демократической Республики Конго.

Отмечается, что ранее президент Демократической Республики Конго Феликс Тшисекеди объявил в регионах Северный Киву и Итури чрезвычайное положение на 30 дней, чтобы попытаться уменьшить кровопролитие в регионе со стороны боевиков ADF.

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