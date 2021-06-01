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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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У Конго бойовики напали на селища і вбили 50 мирних жителів

Київ • УНН

 • 14091 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У Конго бойовики ADF минулої ночі напали на два селища і вбили щонайменше 50 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yahoo News.

У Конго бойовики напали на селища і вбили 50 мирних жителів

Деталі

У східному селищі Бога бойовики, афілійовані з угрупованням ІДІЛ, вбили 28 осіб, а 22 людей загинули у Чабі.

Регіон характеризується значною кількістю атак з боку бойовиків ADF й етнічними протистояннями між місцевими групами населення.

Нагадаємо

Ісламістські бойовики вбили щонайменше 22 мирних жителів за допомогою ножів і мачете в ході нічного нальоту на села недалеко від міста Бені на сході Демократичної Республіки Конго.

Відзначається, що раніше президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Тшісекеді оголосив у регіонах Північний Ківу й Ітурі надзвичайний стан на 30 днів, щоб спробувати зменшити кровопролиття в регіоні з боку бойовиків ADF. 

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