У Конго бойовики напали на селища і вбили 50 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Конго бойовики ADF минулої ночі напали на два селища і вбили щонайменше 50 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yahoo News.
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У східному селищі Бога бойовики, афілійовані з угрупованням ІДІЛ, вбили 28 осіб, а 22 людей загинули у Чабі.
Регіон характеризується значною кількістю атак з боку бойовиків ADF й етнічними протистояннями між місцевими групами населення.
Нагадаємо
Ісламістські бойовики вбили щонайменше 22 мирних жителів за допомогою ножів і мачете в ході нічного нальоту на села недалеко від міста Бені на сході Демократичної Республіки Конго.
Відзначається, що раніше президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Тшісекеді оголосив у регіонах Північний Ківу й Ітурі надзвичайний стан на 30 днів, щоб спробувати зменшити кровопролиття в регіоні з боку бойовиків ADF.