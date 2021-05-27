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Нічний напад з ножами і мачете: ісламісти вбили 22 особи в Конго

Київ • УНН

 • 15527 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Ісламістські бойовики вбили щонайменше 22 мирних жителів за допомогою ножів і мачете в ході нічного нальоту на села недалеко від міста Бені на сході Демократичної Республіки Конго. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Нічний напад з ножами і мачете: ісламісти вбили 22 особи в Конго

Деталі

Жан-Поль Катембо, глава комуни Булонг, сказав, що, згідно з відомими даними, число загиблих складає 22 особи. Вважається, що були викрадені ще кілька сільських жителів.

Чотиримісячна дитина, була знайдена живою на спині однієї з жертв, з семи дітей з тієї ж родини, які осиротіли в результаті насильства.

"Вони дали мені годувати дитину, бо вона плакала", - сказала Кавіра Мвіша, притискаючи дитину до грудей. "Я закликаю уряд покласти край цій війні".

У селі Булонг калюжі червоної крові покрили брудну вулицю, засіяну особистими речами, втраченими під час нападу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Конго бойовики вбили щонайменше 23 людини

Доповнення

За даними Kivu Security Tracker, з листопада 2019 року на території Бені було вбито понад 1200 мирних жителів, коли армія почала операцію, спрямовану на припинення повстанського руху АДС.

АДС розкололася на більш дрібні групи, що вилилося в посилення нападів на мирних жителів.

Трохи більше трьох тижнів тому уряд оголосив військовий стан в Північному Ківу та Ітурі, двох провінціях, що межують з Угандою, в спробі зупинити загострення кровопролиття.

17 травня Уганда оголосила, що погодилася обмінюватися розвідувальними даними і координувати операції проти повстанців, але не розміщуватиме війська в Конго.

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