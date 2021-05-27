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Ночное нападение с ножами и мачете: исламисты убили 22 человека в Конго

Киев • УНН

 • 15527 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Исламистские боевики убили не менее 22 мирных жителей с помощью ножей и мачете в ходе ночного налета на деревни недалеко от города Бени на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Ночное нападение с ножами и мачете: исламисты убили 22 человека в Конго

Детали

Жан-Поль Катембо, глава коммуны Булонг, сказал, что, согласно имеющимся данным, число погибших составляет 22 человека. Считается, что были похищены еще несколько сельских жителей.

Четырехмесячный ребенок, был найден живым на спине одной из жертв, из семи детей из той же семьи, которые осиротели в результате насилия.

"Они дали мне кормить ребенка, потому что она плакала", - сказала Кавира Мвиша, прижимая ребенка к груди. "Я призываю правительство положить конец этой войне".

В селе Булонг лужи красной крови покрыли грязную улицу, усеянную личными вещами, потерянными во время нападения.

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Дополнение

По данным Kivu Security Tracker, с ноября 2019 года на территории Бени было убито более 1200 мирных жителей, когда армия начала операцию, направленную на прекращение повстанческого движения АДС.

АДС раскололась на более мелкие группы, что вылилось в усиление нападений на мирных жителей.

Чуть больше трех недель назад правительство объявило военном положении в Северном Киву и Итури, двух провинциях, граничащих с Угандой, в попытке остановить обострение кровопролития.

17 мая Уганда объявила, что согласилась обмениваться разведданными и координировать операции против повстанцев, но не размещать войска в Конго.

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