В компании Pfizer не исключают, что вакцинироваться от COVID-19 людям придется ежегодно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Глава американского фармацевтической компании Pfizer заявил, что людям "скорее всего" понадобится бустерная дополнительная доза вакцины от COVID-19 компании Pfizer в течение 12 месяцев после проведения полноценного курса вакцинации, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Детали
Как передает американский телеканал CNBC, такие комментарии Альберт Бурла сделал в начале текущего месяца, но обнародовали их сегодня.
Бурла сказал, что, возможно, людям нужно будет ежегодно делать “ковид” — прививка, как от гриппа.
“Чрезвычайно важно сдержать вирус среди группы людей, которые подвержены воздействию него”, — сказал он CNBC.
Вакцину от COVID-19 американская Pfizer разработала совместно с немецкой компанией BioNTech.
Бурла сообщил, что компания работает над новой формулой, которая позволит хранить вакцину от четырех до шести месяцев при нормальной температуре.
Что предшествовало
Ранее в этом месяце Pfizer заявила, что обновленные данные ее клинических исследований вакцине 91% эффективности для защиты от COVID-19 и 95% эффективности — против серьезных симптомов через полгода после получения второй дозы.
В феврале Pfizer и BioNTech заявили, что тестируют третью дозу своей вакцины от COVID-19, чтобы лучше понять иммунный ответ против новых и более заразных вариантов вируса.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что груз с вакциной Pfizer уехал из Бельгии и уже утром будет в Украине.