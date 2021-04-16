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В компании Pfizer не исключают, что вакцинироваться от COVID-19 людям придется ежегодно

В компании Pfizer не исключают, что вакцинироваться от COVID-19 людям придется ежегодно

Киев  •  УНН

 • 10515 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Глава американского фармацевтической компании Pfizer заявил, что людям "скорее всего" понадобится бустерная дополнительная доза вакцины от COVID-19 компании Pfizer в течение 12 месяцев после проведения полноценного курса вакцинации, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Как передает американский телеканал CNBC, такие комментарии Альберт Бурла сделал в начале текущего месяца, но обнародовали их сегодня.

Бурла сказал, что, возможно, людям нужно будет ежегодно делать “ковид” — прививка, как от гриппа.

“Чрезвычайно важно сдержать вирус среди группы людей, которые подвержены воздействию него”, — сказал он CNBC.

Вакцину от COVID-19 американская Pfizer разработала совместно с немецкой компанией BioNTech.

Бурла сообщил, что компания работает над новой формулой, которая позволит хранить вакцину от четырех до шести месяцев при нормальной температуре.

Что предшествовало

Ранее в этом месяце Pfizer заявила, что обновленные данные ее клинических исследований вакцине 91% эффективности для защиты от COVID-19 и 95% эффективности — против серьезных симптомов через полгода после получения второй дозы.

В феврале Pfizer и BioNTech заявили, что тестируют третью дозу своей вакцины от COVID-19, чтобы лучше понять иммунный ответ против новых и более заразных вариантов вируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что груз с вакциной Pfizer уехал из Бельгии и уже утром будет в Украине.

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