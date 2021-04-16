У компанії Pfizer не виключають, що вакцинуватися від COVID-19 людям доведеться щороку

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Як передає американський телеканал CNBC, такі коментарі Альберт Бурла зробив на початку поточного місяця, але оприлюднили їх сьогодні.

Бурла сказав, що, можливо, людям потрібно буде щорічно робити “ковід”-щеплення, як від грипу.

“Надзвичайно важливо стримати вірус серед групи людей, які можуть бути чутливими до нього”, — сказав він CNBC.

Вакцину від COVID-19 американська Pfizer розробила спільно з німецькою компанією BioNTech.

Бурла повідомив, що компанія працює над новою формулою, яка дозволить зберігати вакцину від чотирьох до шести місяців при нормальній температурі.

Що передувало

Раніше цього місяця Pfizer заявила, що оновлені дані її клінічних випробувань дають вакцині 91% ефективності для захисту від COVID-19 і 95% ефективності — проти серйозних симптомів через пів року після отримання другої дози.

У лютому Pfizer і BioNTech заявили, що тестують третю дозу своєї вакцини від COVID-19, щоб краще зрозуміти імунну відповідь проти нових і більш заразних варіантів вірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вантаж з вакциною Pfizer виїхав з Бельгії і вже зранку буде в Україні.