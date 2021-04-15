Вакцина Pfizer виїхала з Бельгії та вже зранку буде в Україні – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Вантаж з вакциною Pfizer виїхав з Бельгії і вже зранку буде в Україні, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".
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"Він (вантаж – ред.) виїхав сьогодні по обіду зі складів у Бельгії, і завтра ми його очікуємо, згідно цього маршрутного листа, о 10:25 в Жулянах. Це вантаж, який ми чекаємо з 15 лютого", - заявив Степанов.
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Глава МОЗ також розповів, що вакцина Pfizer буде використовуватись для щеплення людей похилого віку в інтернатах і для персоналу цих закладів.
Це перша партія вакцини за програмою COVAX, за якою в цілому очікується приблизно один мільйон доз Pfizer орієнтовно до червня включно, зазначив Степанов.