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В комитете ВР по нацбезопасности подтвердили частичное рассекречивание данных о закупке оружия

В комитете ВР по нацбезопасности подтвердили частичное рассекречивание данных о закупке оружия

Киев  •  УНН

 • 10766 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будут частично рассекречены данные по закупке вооружения. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат, председатель комитета Сергей Пашинский, передает корреспондент УНН.

"Частично, по тем цифрам, которые приведены в статье, будет рассекречена информация. Все (руководители НАБУ, СБУ и Минобороны - ред.) будут", - сообщил Пашинский.

Он добавил, что поводом для проведения заседания комитета по нацбезопасности и обороны стала статья в одном из украинских СМИ, относительно закупок вооружения в одной из стран ЕС.

"Начиная с 2014 года фактически была блокада НАТО поставок оружия в Украину... Начиная с 2017 года появились первые контракты на поставку нам летального оружия - один из них, это поставка БМП чешского производства польской компанией. Когда кто-то говорит, что это не контракт, а это коррупция, то это бросает тень на наших партнеров, а эти контракты получают разрешения собственных правительств. Поэтому мы должны разобраться - если там есть коррупция, то привлечь виновных", - резюмировал Пашинский.

Напомним, 18 апреля комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, которые были обнародованы в одном из украинских СМИ, на заседание которого приглашены руководители Минобороны, НАБУ и СБУ.

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