У комітеті ВР з нацбезпеки підтвердили часткове розсекречення даних про закупку зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони будуть частково розсекречені дані щодо закупівлі озброєння. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат, голова комітету Сергій Пашинський, передає кореспондент УНН.
"Частково, по тих цифрах, які наведені в статті, буде розсекречено інформацію. Всі (керівники НАБУ, СБУ та Міноборони – ред.) будуть", - повідомив Пашинський.
Він додав, що приводом для проведення засідання комітету з нацбезпеки та оборони стала стаття в одному з українських ЗМІ, щодо закупівель озброєння в одній з країн ЄС.
"Починаючи з 2014 року фактично була блокада країн НАТО поставок зброї в Україну… Починаючи з 2017 року з’явились перші контракти на поставку нам летальної зброї – один з них, це поставка БМП чеського виробництва польською компанією. Коли хтось говорить, що це не контракт, а це корупція, то це кидає тінь на наших партнерів, а ці контракти отримують дозволи власних урядів. Тому ми повинні розібратись - якщо там є корупція, то притягнути винуватих", - резюмував С.Пашинський.
Нагадаємо, 18 квітня комітет ВР з питань національної безпеки і оборони розгляне питання фактів корупції при проведенні закупівель військової техніки та обладнання, які були оприлюднені в одному з українських ЗМІ, на засідання якого запрошено керівників Міноборони, НАБУ та СБУ.